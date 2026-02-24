Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de Francia de balonmano

El exjugador de balonmano Talant Dujshebaev, que fue internacional con la selección española, ha sido nombrado seleccionador de Francia, según ha anunciado este martes la federación francesa en un comunicado.

Dujshebaev sustituye en el cargo a Guillaume Gille, quien ha ocupado el banquillo francés durante los últimos seis años, y quien desde que está en su puesto en 2020 ha ido de más a menos. Del título olímpico de Tokio en 2021 y Euro de 2024, pasó a dos discretos resultados en el Euro de 2026 (séptimo) y los Juegos Olímpicos de París de 2024 (octavo).

Dujshebaev, de 57 años y nacido en Kirguistán cuando era aún la Unión Soviética y nacionalizado español posteriormente, entrenó desde 2014 al Kielce polaco, con el que había firmado contrato hasta 2028 y con el que levantó la Copa de Europa en 2016.

El que fuera mejor jugador del mundo en 1994 y 1996 hizo carrera en España en el Teka de Santander (en 1994 ganó la Liga Asobal y la Copa de Europa) y en el Balonmano Ciudad Real, entre 2001 y 2004.

Tras su retirada, dirigió con éxito al Ciudad Real, al que llevó a vencer la Copa de Europa en tres ocasiones, en 2006, 2008 y 2009.

Su debut se va a dar precisamente contra España el próximo 19 de marzo en un amistoso en Le Mans.