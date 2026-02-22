Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: todo listo en Verona

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan su fin este domingo 22 de febrero con la tradicional ceremonia de clausura, que es como siempre una fiesta en homenaje a todos los deportistas que durante algo más de dos semanas nos han hecho disfrutar, emocionarnos y admirarlos.

Los abanderados españoles no pueden ser otros: Oriol Cardona y Ana Alonso, los nombres que han hecho que el esquí de montaña, en la edición de su debut olímpico, entre por la puerta grande de la historia de nuestro deporte con tres medallas en total.

"Nos han dicho que seremos los abanderados y es un orgullo. Venir aquí debutando como deporte olímpico, nuestros primeros Juegos y poder ser los abanderados de la ceremonia de clausura es todo un orgullo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible", bromeaba Ana este sábado poco después de su bronce junto a Oriol en la prueba de relevos mixtos, apenas 48 horas después de que convirtiesen el pasado jueves en el mejor día en la historia del deporte olímpico invernal español. Hasta entonces solo contaba con cinco preseas en toda su historia y ellos fueron capaces de ganar dos en un lapso de solo 19 minutos, los que separaron el bronce de Alonso en la prueba femenina y el oro de Cardona en la masculina, el único de un español en unos Juegos de Invierno junto al de Paco Fernández Ochoa en el eslalon especial de Sapporo '72.

El lugar elegido para ser el escenario de la ceremonia está lleno de historia: se trata del anfiteatro romano de la Arena de Verona, el tercero más antiguo de toda Italia, construido en el año 30 después de Cristo y rebautizado para la ocasión por el COI con el nombre de Verona Olympic Arena.

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en su época más reciente ubicación de muchos grandes conciertos, es el mismo lugar donde tendrá lugar la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno el próximo viernes 6 de marzo.

En un acto lleno de simbolismo, además del homenaje a los deportistas no puede faltar el traspaso del relevo olímpico: se baja la bandera olímpica de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y se entrega a los próximos, los Juegos Olímpicos de Alpes Franceses 2030.

Además se apagan los dos pebeteros encendidos a la vez en la pasada ceremonia de apertura del 6 de febrero en en dos ciudades diferentes, Milán y Cortina d'Ampezzo.