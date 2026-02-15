Nora Cornell, fuera de la final pero con un meritorio top-20 en snowboard slopestyle en su despedida de Milano Cortina

La 'rider' española Nora Cornell ha terminado decimonovena en la clasificación de la modalidad de slopestyle de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, un resultado que no le ha permitido pasar a la final, a la que avanzaban las doce mejores.

01.46 min Nora Cornell se va de Milano Cortina "con sabor agridulce" y una aventura familiar para ir a verla

Así todo, esa posición en el top-20 olímpico es un objetivo cumplido para la snowboarder gironina. Con 20 años de edad cumplidos el pasado septiembre, Nora es la más joven de los olímpicos españoles en Milano Cortina y apenas cumple su segunda temporada en la Copa del Mundo, en la que su mejor resultado es una 14ª plaza en la prueba disputada en Calgary en febrero de 2025.

Planchó todos sus trucos en su segunda bajada Tras terminar el domingo pasado vigésima sexta en la modalidad de 'big air' en su debut olímpico, ocho días más tarde ha llegado el 'slopestyle', su especialidad preferida. En una prueba que se tuvo que adelantar un día por el mal tiempo, la catalana se fue al suelo en la primera ronda y los jueces la penalizaron con 23,98 puntos. Sin embargo, mejoró sus prestaciones en la segunda ronda, en la que logró planchar todos sus trucos para firmar una puntuación de 53,03 puntos. Esto le permitió acabar en el 'Top 20' de la general, aunque lejos de las doce primeras, que conseguían el billete a la final.