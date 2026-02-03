La suerte de la Copa de España de fútbol sala ya está echada: el Barça tiene mejor camino a la final que ElPozo

ElPozo Murcia y el Barça, cabezas de serie del sorteo, no se verán las caras hasta una hipotética final en la XXXVII edición de la Copa de España Renfe de fútbol sala, que se disputará entre el 19 y el 22 de marzo en Granada y que se podrá seguir íntegramente en directo en Teledeporte y RTVE Play.

Los ocho clubes que han entrado en el bombo del sorteo son ElPozo Murcia Costa Cálida, Barça, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Illes Balears Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas, una nómina que reúne a varios campeones del torneo y a algunos de los proyectos más sólidos del panorama nacional.

El conjunto murciano jugará el jueves 19 de marzo, día de apertura del torneo, ante el Jaén Paraíso Interior. Mientras, el equipo azulgrana lo hará el viernes 20 ante el Viña Albali Valdepeñas. Esta distribución evita el cruce entre ambos hasta una hipotética final y refuerza su condición de favoritos por su clasificación al término de la primera vuelta liguera, en la que fueron primero y segundo.

También el jueves, tras el partido debut, se jugará el Movistar Inter vs Jimbee Cartagena Costa Cálida, otro partidazo de cuartos. De estos dos duelos del jueves saldrán los dos semifinalistas que se medirán el sábado.

El cuarto partido será el que mida al Quesos El Hidalgo Manzanares y al Illes Balears Palma Futsal. De ese cruce saldrá el otro duelo de semis y el ganador se medirá al otro vencedor del duelo entre el Barcelona y el Viña Albali Valdepeñas.

La gran final se disputará el domingo con Granada de testigo de un fin de semana de la Copa de España de fútbol sala será la gran protagonista.