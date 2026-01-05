España se despide de la United Cup pese a la gran victoria de Jessica Bouzas ante Coco Gauff

España ha caído eliminada en la United Cup de tenis que se disputa en Australia tras perder su eliminatoria ante Estados Unidos (2-1), donde Jessica Bouzas logró la victoria más importante de su carrera venciendo a Coco Gauff, número 4 del mundo por 6-1, 6-7(3) y 6-0, mientras Jaume Munar rozó la gesta ante Taylor Fritz, ante quien cayó por por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6). En el punto definitivo, Íñigo Cervante e Yvonne Caballe-Reimers cedieron ante la pareja estadounidense formada por Coco Gauff y Crhistian Harrinson.

El triunfo de la gallega puso por delante a España ante Estados Unidos, que necesita ganar para clasificarse para cuartos de final. Taylor Fritz se midió a Jaume Munar en el segundo enfrentamiento. El estadounidense sufrió, resistió al punto de partido que tuvo el balear en el tercer parcial y consiguió sacar adelante el choque por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6) después de tres horas y cuarto de partido.

El conjunto español se había quedado sin opciones de superar la fase de grupos del torneo al perder el encuentro individual masculino entre Jaume Munar y Talor Fritz, por lo que el dobles mixto no tenía trascendencia para sus intereses. Por eso, Jesica Bouzas y Munar, inicialmente fijados para el duelo, dejaron su sitio a Cavallé y Cervantes, menos habituales y sin protagonismo hasta ahora en Perth.