España se despide de la United Cup pese a la gran victoria de Jessica Bouzas ante Coco Gauff
- La gallega venció a la número 4 del mundo en tres sets y Jaume Munar rozó la gesta ante Taylor Fritz
- En directo: United Cup de tenis, del 2 al 11 de enero en Teledeporte y RTVE Play
España ha caído eliminada en la United Cup de tenis que se disputa en Australia tras perder su eliminatoria ante Estados Unidos (2-1), donde Jessica Bouzas logró la victoria más importante de su carrera venciendo a Coco Gauff, número 4 del mundo por 6-1, 6-7(3) y 6-0, mientras Jaume Munar rozó la gesta ante Taylor Fritz, ante quien cayó por por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6). En el punto definitivo, Íñigo Cervante e Yvonne Caballe-Reimers cedieron ante la pareja estadounidense formada por Coco Gauff y Crhistian Harrinson.
El triunfo de la gallega puso por delante a España ante Estados Unidos, que necesita ganar para clasificarse para cuartos de final. Taylor Fritz se midió a Jaume Munar en el segundo enfrentamiento. El estadounidense sufrió, resistió al punto de partido que tuvo el balear en el tercer parcial y consiguió sacar adelante el choque por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6) después de tres horas y cuarto de partido.
El conjunto español se había quedado sin opciones de superar la fase de grupos del torneo al perder el encuentro individual masculino entre Jaume Munar y Talor Fritz, por lo que el dobles mixto no tenía trascendencia para sus intereses. Por eso, Jesica Bouzas y Munar, inicialmente fijados para el duelo, dejaron su sitio a Cavallé y Cervantes, menos habituales y sin protagonismo hasta ahora en Perth.
Gauff se repone de su derrota ante Bouzas
Estados Unidos, que se jugaba la supervivencia en la United Cup, ganó por 7-6(5) y 6-0 y selló su pase para los cuartos de final en detrimento de Argentina, la otra componente del Grupo A que había superado a España en la primera jornada, pero que cayó con el norteamericano en la segunda y dependía de un triunfo español este lunes.
Gauff y Harrison no dieron opción alguna a los españoles, que mantuvieron el pulso en el primer set, pero que se dejaron ir después.
Gauff, la cuarta jugadora del mundo, maquilló su mala jornada. Perdió inesperadamente su partido individual ante Jessica Bouzas, aunque luego lo enmendó Taylor Fritz al imponerse a Jaume Munar, que dispuso de un punto de partido.
Finalmente, Estados Unidos, vigente campeón, ganó la serie por 2-1 y accede a los cuartos de final.