Novak Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA)

El serbio Novak Djokovic ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas, por las "persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado" su imagen.

En un comunicado publicado en sus cuentas personales de las redes sociales, el ganador de veinticuatro Grand Slam, de 38 años, anunció su retirada del sindicato de jugadores que en su día fundó con el canadiense Vasek Pospisil en el 2021 y que reúne a los 500 mejores jugadores del mundo ATP y WTA.

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", indica el jugador de Belgrado en un comunicado.