Enric Mas, operado satisfactoriamente de su lesión en la pierna izquierda

El ciclista español Enric Mas ha sido operado "satisfactoriamente" de su pierna izquierda, informa el Movistar Team en sus redes sociales. El corredor balear se ha perdido la mitad de la temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda por la que se vio obligado a abandonar el Tour de Francia.

"Enric Mas fue intervenido satisfactoriamente en el día de ayer de las formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda. La operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias", reza la nota del Movistar.

El parte confirma la baja de Mas para lo que queda de temporada al añadir: "En los próximos días, el ciclista acudirá a las revisiones médicas correspondientes y, si la evolución es favorable, iniciará su preparación invernal en las próximas semanas".

Mas se bajó de la bicicleta en la etapa del Tour con final en La Madeleine, a 87 km de la meta, por unos dolores en su rodilla izquierda. A escasos días de anunciar la escuadra para La Vuelta, el Movistar comunicó la baja del corredor para la ronda española y lo que quedaba de temporada.

El conjunto que dirige Eugenio Unzué, donde Mas milita desde 2020, no ha concretado plazos de recuperación, pero si no hay contratiempos, cuenta con que esté a punto para el comienzo de la próxima campaña. El corredor de Artà renovó el pasado mes de mayo con Movistar hasta 2029, por lo que cumplirá en esa fecha diez años de permanencia en la única escuadra española del World Tour