Victor Wembanyama, KO: las implicaciones de la lesión de la estrella de la NBA y los San Antonio Spurs

No son pocos los aficionados a la NBA que aseguran no haber visto nada como Victor Wembanyama. Un pívot que no solo hace mates espectaculares o que bloquea sin levantar los pies del suelo, pero que también inicia las jugadas de su equipo y anota desde mucho más allá de la línea de tres. En apenas su segunda temporada, ya se había hecho con los mandos de la nave de Gregg Popovich, por lo que la lesión que se ha dado a conocer este jueves es especialmente sensible para los San Antonio Spurs. Pero, ¿qué implicaciones tiene la lesión de Wembanyama?

El francés sufre una trombosis en su hombro derecho, una formación de un coágulo en el interior de los vasos sanguíneos. Una enfermedad grave, que requiere un tratamiento prolongado y en el que debe evitar la actividad física. El pronóstico a partir de ese momento, es incierto.

Dos casos en jugadores de la NBA actual En marzo del año pasado, el alero de los Pistons, Ausar Thompson, se perdió lo que restaba de temporada en una situación parecida a la del "unicornio" francés. En noviembre, esta misma temporada, regresó a las canchas. Ahora es una parte fundamental del equipo de Detroit y, como Wemby, participó en el All Star Game junto a su hermano gemelo. Otro jugador que sufrió esta enfermedad fue la estrella de los Toronto Raptors, Brandon Ingram. En 2019, el alero estadounidense se perdió parte de la temporada por una trombosis, pero el coágulo estaba aislado y no le supuso mayor problema. Dos casos en los que los jugadores fueron capaces de seguir con sus carreras, pero hay un precedente no tan halagüeño para Wembenyama. Chris Bosh, uno de los escuderos de LeBron en Miami, tuvo que retirarse debido a una trombosis en su pierna. Una lesión recurrente, a diferencia de ser un hecho aislado como el de los dos jugadores mencionados anteriormente, que impidió que volviese y que obligó a su retirada, eso sí, después de muchos años en la NBA. Tuvo varios intentos de regresar, pero, en todas ellas, no fue capaz de hacerlo.