El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha publicado una guía de 50 medidas para acabar con la discriminación de género en el deporte.

Bajo el título "Desigualdades de las deportistas de alta competición en España y medidas para la igualdad efectiva", los autores María Martín y David Moscoso hacen un estudio de las mismas en nuestro país en la actualidad y proponer dichas medidas.

"El propósito del trabajo ha sido recoger propuestas para la implementación de medidas de igualdad efectiva de género en el sistema deportivo español", dice el Instituto en su comunicado.

El manual, que se puede consultar en la web del organismo (formato PDF), tiene un apartado dedicado especialmente a los medios de comunicación, en el que hace una evaluación crítica.

Lamenta que existe actualmente un "círculo vicioso" o "círculo cerrado" que es complicado de romper para aumentar la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación.

Visibilizar en los medios de comunicación

"[...] si no es visto el deporte femenino, no suscita interés para los posibles patrocinadores que financien los equipos y a las deportistas", publica y añade citando a alguna de las deportistas entrevistadas (no se citan nombres): "Si no estás en los medios de comunicación, no hay patrocinios, no hay referentes, no hay niñas que sigan esos deportes".

Para abordar este tipo de problemas se proponen un total de 50 medidas y un decálogo (a partir de la página 142), con el objetivo de mejorar "el compromiso político de las administraciones públicas y las organizaciones deportivas con la igualdad".

Asimismo, propone que se creen entornos seguros y libres de violencia contra las mujeres con "protocolos de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual y acoso por razón de sexo o autoridad".

Entre esas medidas, se cita expresamente a RTVE para "equiparar la presencia del deporte femenino en horarios de emisión y proporción en la carta de servicios" de la Corporación.