Girona y Real Madrid se disputan el liderato de LaLiga EA Sports este sábado en la octava jornada en Montilivi. Los gerundenses afrontan la visita con optimismo porque suman tres victorias en ocho precedentes y tres partidos consecutivos sin derrota ante el cuadro merengue.

En directo, Girona vs Real Madrid | LaLiga

El partido de este sábado será el tercero en ocho días, pero no se esperan grandes rotaciones en el once catalán más allá de la presumible entrada de Yan Couto por Arnau Martínez en el lateral diestro y del probable regreso a la titularidad de Daley Blind. El zaguero neerlandés podría volver al once en detrimento de Miguel Gutiérrez, Èric García, Yangel Herrera o Iván Martín.

El conjunto del italiano Carlo Ancelotti que llega tras una victoria balsámica frente a la UD Las Palmas (2-0) justo después de caer en un derbi contra el Atlético de Madrid (3-1) que provocó críticas y dudas acerca del equipo, a pesar de ser la primera derrota de la temporada.

La fragilidad defensiva, encajando goles en los primeros minutos de ambas partes, y la decisión de 'Carletto' de colocar a cinco centrocampistas y solo un delantero -un Rodrygo Goes que no marca desde hace mes y medio, lapso en el que lo ha intentado en 31 disparos-, pasó factura.

Al conjunto madridista no se le da bien visitar a un Girona contra el que solo ha ganado en dos de sus cuatro desplazamientos. Unos malos recuerdos que espera borrar a lomos de un Vinícius que disputó algo más de media hora el miércoles contra la UD Las Palmas para coger ritmo después de un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular.