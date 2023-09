El Getafe pide que cesen los "insultos de especial gravedad"

El Getafe CF ha emitido un comunicado para solicitar que terminen los "cánticos despectivos e intolerantes, insultos de especial gravedad" que reciben tanto su técnico, José Bordalás, como los jugadores azulones.

"El Getafe C.F. quiere manifestar su total desaprobación ante los cánticos despectivos e intolerantes, insultos de especial gravedad, que se vienen produciendo con reincidencia, durante las jornadas disputadas del Campeonato Nacional de LaLiga EASports y que dañan la imagen y también la moral de nuestros jugadores y técnicos", dice en su nota.

El conjunto azulón además denuncia que estos hechos se están produciendo con "reincidencia" y su finalidad es "condicionar al colectivo arbitral y su posible toma de decisiones. Un comportamiento, reiterado en este arranque de LaLiga EASports".

Esta nota llega después del partido entre el Athletic Club y el Getafe donde Bordalás fue expulsado en una tangana final

Tras ese encuentro, el delantero rojiblanco Iñaki Williams fue muy crítico con Bordalás y le recriminó las pérdidas de tiempo.

"En los últimos minutos con la adrenalina a tope he ido a recriminarle. La verdad es que no me siento orgulloso de ello pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada", afirmó tras el partido.

El técnico azulón, por su parte señaló que su expulsión fue injusta y pidió a Williams que "el insulto grave" que le dedicó.

"Son palabras oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, que es grave. Hay que ser respetuoso como yo soy con todos", afirmó.