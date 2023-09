Marc Márquez ya ha realizado el esperado test clave de Misano, donde ha probado el prototipo que plantea Honda para la temporada de MotoGP 2024... Aunque parece que nada ha cambiado: "No estoy decepcionado porque era lo que ya esperábamos. Lógicamente lo que haces un día después de un día de test de carreras es analizar lo que ha pasado en pista, dónde poder mejorar, cómo ayudar al proyecto" explica el piloto.

Los problemas se mantienen para un Márquez que avisó de que en estos test tendría que haber "hechos para seguir" con la firma japonesa el próximo año.

El piloto también ha hablado ha hablado abiertamente de los problemas en su moto actual y comparte que los errores han sido comunes con sus otros compañeros de equipo: "Un piloto no puede tener la responsabilidad de cómo hacer un motor. Mir, Nakagami y yo nos estamos quejando de lo mismo. Y ahí es donde estamos intentando encontrar la solución de cara a futuro. El prototipo 24 no funcionó como se esperaba en la práctica. Era una moto nueva donde se tiene que seguir mejorando"

Márquez confirma que ya tiene varios planes para la próxima temporada aunque su compromiso sigue siendo con su equipo actual: "En el tiempo se ha ido trabajando y como ya dije este fin de semana ha habido caras nuevas en el box, aunque aún no han podido reaccionar, claro. Cualquier ser humano, cuando hay situaciones críticas tiene plan A, plan B y plan C. Me los tengo que pensar bien pero mi compromismo sigue siendo con Honda . Sigo creyendo en el proyecto".

Centrado en el "factor mental"

Físicamente, el piloto asegura que no ha estado bien y que llegó a pasar por su cabeza la retirada: "Ahora no me planteo la retirada. Me siento bien físicamente, con nivel... Cuando estuve mal físicamente sí me lo plantee, pero a día de hoy, me siento bien. Estoy disfrutando encima de la moto".

La temporada le ha servido al piloto para madurar en lo mental y bajar la expectativas antes de cada carrera: "Voy a los circuitos ya sin expectativas. Intento valorar la información, pero lo que he aprendido en la primera parte de la temporada es ir sin expectativas".