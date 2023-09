José Rojo Martín 'Pacheta' ha dejado clara la personalidad con la que llega al Villarreal, en un fichaje cuestionado por la falta de bagaje del nuevo entrenador en las competiciones europeas. El ya técnico del submarino amarillo se ha encargado de callar las dudas con estilo y claridad.

"¿El míster no tiene experiencia en Europa? ya la cogeremos. Tampoco tenía experiencia en ascensos y los he logrado. La experiencia va llegando. Llego a un equipo importante, con un presidente que lleva muchos años en el cargo y que tiene estabilidad. Es un club modélico, saneado y muy cercano".

“Venimos con bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos muy similar a lo que es el Villarreal. Es el mejor equipo que hemos entrenado, pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Si no me veo capacitado, no vengo", dijo Pacheta.

Además, aseguró que se exige "ambición y el club también lo hace" y que "si la ambición es controlada, es una de las mejores virtudes del ser humano.”