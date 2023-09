"No sé por dónde empezar". Así comenzó Novak Djokovic su discurso como ganador del US Open por cuarta vez en su carrera. Y así podría empezar cualquier persona que trate de recopilar los casi ya incontables éxitos de un tenista que, por el inexorable peso de sus triunfos, se postula una y otra vez como el mejor tenista de todos los tiempos.

En unos tiempos en los que uno se acostumbra a las grandes gestas deportivas, en los que han cohabitado en el mundo del tenis Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, cuesta pensar quién es el mejor. Porque, sin ningún género de dudas, el ganador de ese debate no será otra cosa que el mejor tenista de la historia.

"Creo que me repito, pero tengo que decir todo el tiempo que estoy de verdad viviendo mi sueño de niño", continuó en su discurso el serbio, que suele acordarse de su yo infantil cuando toca la cima. Una cima que se ha convertido, por rutina, en su sitio. Con el US Open, Djokovic ha batido un nuevo récord, al conquistar su 24ª 'Grand Slam', algo que no había logrado ningún tenista masculino, y con el que iguala el legendario récord de Margaret Court. Es el único, eso sí, que los ha ganado todos en tres ocasiones, con los 10 del Open de Australia como gran referente.

El serbio, a sus 36 años, recupera además el número uno del mundo, en detrimento de Carlos Alcaraz. De nuevo, el veterano se impone al joven y alarga la tiranía de un trío de tenistas que llevan 20 dominando el tenis con mano de hierro. Eso sí, el líder los líderes del ranking mundial es también Novak Djokovic, que también es 'recordman' en este sentido, con 390 semanas al frente de la clasificación ATP y siete (camino de ocho) veces líder al final de año, algo que no ha conseguido nadie.