Novak Djokovic no ha dado opción a Taylor Fritz y se ha llevado la victoria en tres sets contra el estadounidense para colarse en la penúltima ronda del Abierto estadounidense. Novak tiene ahora la oportunidad de llegar a las cuatro finales de Grand Slam en un mismo año, algo que ya consiguió en 2015 y 2021.

Djokovic desempata con Federer en un récord histórico

De momento con esta victoria ya se ha convertido en el tenista que más veces se ha clasificado para unas semifinales de 'grand slam' en la historia. Con 47 semifinales en un 'grande', Djokovic superó al suizo Roger Federer (46), con quien estaba empatado en esta estadística hasta ahora. se mostró muy agradecido por todo lo que le ha regalado el tenis desde que era un niño.

"Este deporte me ha dado mucho en mi vida. Viniendo de Serbia, un país roto por la guerra en los años 90 cuando crecía (...), fui muy afortunado de encontrar gente muy informada y muy apasionada que me apoyaron, que creyeron en mí y en mi talento", reflexionó sobre la pista tras pasar a las semifinales del US Open. "Mis padres están aquí hoy. Yo no estaría aquí sin su apoyo, sin su amor y su increíble sacrificio (...). Esa es la respuesta larga de lo que pasa por mi cabeza cuando escucho esos récords. Hay muchas cosas por las que estoy agradecido. Obviamente, es una enorme oportunidad cada vez que piso la pista con mi edad. No sé cuántas oportunidades más tendré así que intento disfrutarlo todo lo que puedo", agregó.