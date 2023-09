El piloto turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha vencido en la Carrera 1 de la Ronda de Francia del Campeonato Mundial de Superbike. El campeón de 2021 ha recortado la distancia respecto al líder, el español Álvaro Bautista (Ducati), décimo tras sufrir un percance técnico.

El podio lo han completado el italiano Michael Ruben Rinaldi, compañero de equipo de Bautista, y el británico John Rea (Kawasaki). Ahora Razgatlioglu está 19 puntos más cerca de Bautista en el liderato.

El talaverano, vigente campeón, se quedó parado casi en seco en la segunda vuelta cuando marchaba líder de la carrera en pugna con su máximo rival por el título.

Sin embargo, se mantuvo en pista y logró engancharse con el grupo. Desde ahí empezó a remontar posiciones hasta lograr una meritoria décima plaza, dadas las circunstancias.

"Al menos me he divertido"

El piloto español ya ha empezado a notar que el motor no iba bien a lo largo de la mañana y ha confirmado las malas sensaciones al inicio de la carrera cuando se le ha parado.

02.16 min WorldSBK 2023 | Bautista, tras su parada en seco: "Al menos me he divertido adelantando"

"Cuando me he parado he visto en el diplay un mensaje que me decía que podía arrancar la moto. El motor volvía a funcionar bien, he podido seguir en carrera y me he divertido adelantando pilotos", ha declarado Bautista a los medios de la organización.

Un percance inesperado, más si cabe cuando Ducati había mostrado un buen ritmo como en la Superpole, donde Bautista y Rinaldi han sido segundo y tercero tras el estadounidense Garret Gerloff (BMW), quien en la carrera ha sido cuarto.