Mundial SBK: Bautista se "divierte adelantando" y acaba 10º

El piloto español Álvaro Bautista (Ducati) ha terminado décimo en la Carrera 1 de Magny Cours tras sufrir un percance técnico. El talaverano, vigente campeón, se quedó parado casi en seco en la segunda vuelta cuando marchaba líder de la carrera en pugna con su máximo rival por el título.

"Cuando me he parado he visto en el diplay un mensaje que me decía que podía arrancar la moto. El motor volvía a funcionar bien, he podido seguir en carrera y me he divertido adelantando pilotos", ha declarado Bautista a los medios de la organización.