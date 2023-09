La Asamblea Nacional francesa ha tomado cartas contra los abusos sexuales a deportistas. Varias de ellas, como Angélique Cauchy, Sarah Abitbol, Claire Palou y Emma Oudiou, han comenzado desde este martes a dar su desgarrador testimonio.

Cauchy, ex tenista, cuenta a TVE cómo su entrenador la violó "centenares de veces" entre los 12 y los 14 años. Alzó su voz hace una década, y lo denunció, consciente de que había sido una víctima sexual, y que el agresor siguió un plan: aislarla para que él fuese la única persona cercana.

"Ya no se me hace difícil hablar de ello. Lo difícil es cuando me digo que con mi silencio no pude salvar a otras. Que no alcé la voz antes, pero con 12 años me sentía culpable de lo que me pasaba", dice la extenista.

El objetivo principal es denunciar y romper el pacto de silencio que existe en las federaciones, dice a TVE Sabrina Sebaihi, la diputada de los ecologistas que ha impulsado esta Comisión.

Entre las mencionadas, Sarah Abitbol, ex patinadora profesional, contó hace unos años en su libro 'Un silencio tan largo' las violaciones de su entrenador, Gilles Beyer quien lo acabó reconociendo. "Me violaste con 15 años", dice en su libro.