F1 | GP de Italia: Carlos Sainz saldrá primero en Monza

Carlos Sainz consiguió este sábado uno de los mayores éxitos que puede lograr un piloto de Ferrari: hacer la pole en el circuito de Monza, la casa del 'Cavallino Rampante'. El madrileño superó a Verstappen y Leclerc en una Q3 apasionante que se decidió en el último paso por meta. Sainz marcó un tiempo de 1:20.294, 13 milésimas más rápido que el líder del Mundial y 67 por debajo del crono de su compañero de equipo.

El español, que acaba de cumplir 29 años, firmó la primera pole de la temporada y la cuarta de su carrera en la Fórmula 1, después de las que consiguió el año pasado en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, saldrá tercero, desde la segunda fila, al lado del inglés George Russell (Mercedes). Quinto se coló 'Checo' Pérez (Red Bull), lejos de su compañero de equipo. Dos campeones del mundo como Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin) sufrieron en la última ronda de clasificación y saldrán octavo y décimo, respectivamente.

Sainz confirmó las buenas sensaciones que llevaba demostrando durante todo el fin de semana. El madrileño firmó el mejor tiempo en el primer intento de la Q3 y, después de ser superado por Leclerc y Verstappenn en el segundo, mejoró su crono y se apuntó la pole. El domingo, el juego sube de nivel y los Ferrari intentarán contener al líder del Mundial para apuntarse la primera victoria de la escudería italiana en el campeonato.

“�� QUALIFYING CLASSIFICATION ��



A dream Saturday for @CarlosSainz55 and @ScuderiaFerrari at Monza! ��#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7Ttyxp9yvJ“