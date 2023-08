Guardiola, sobre Bernardo Silva: "Tendríamos que recibir una oferta y de momento no tenemos una formal"

Pese al firme interés del Barcelona, el entrenador del City, Pep Guardiola, se ha pronunciado sobre el futuro de Bernardo en la rueda de prensa previa al partido de Community Shield que disputarán el domingo en Wembley ante el Arsenal. El entrenador catalán ha hablado sobre sus futbolistas, la prensa de Barcelona y el compromiso de sus jugadores respecto al equipo campeón de la última Champions League.

"Conozco las informaciones que salen de Barcelona y lo han tergiversado. Dije desde el primer día que no quería a ningún jugador que no quisiera estar aquí. Soy un empleado del club y es mi opinión. Quiero trabajar con los que quieran quedarse y escuchen mis decisiones", señalaba Pep cuando le han preguntado por si jugadores como Bernardo Silva quieren irse a otros clubes.

Sobre el Barsa y Bernardo Silva: "Si le quieren que hablen con nuestro DD"

No obstante, Guardiola asegura que el Manchester City no ha recibido ninguna oferta formal por el atacante portugués. "Tenemos que recibir una oferta y no la hemos recibido, al menos formal", afirmaba. "¿Qué puedo decir?, es nuestro jugador, le queremos, y si le quieren que cojan un avión, hablen con nuestro director deportivo y sellen un acuerdo".

Asimismo, el campeón de Europa bajo el mando de los 'cityzens' ha asegurado que el cuadro celeste tiene más complicaciones a la hora de fichar que otros equipos. "Si queremos ir a cualquier sitio a comprar un jugador, serán 10 o 15 millones más que en otros equipos", finalizaba.