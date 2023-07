El Inter de Miami de Leo Messi ha ganado su segundo partido en la Leagues Cup, contra el Atlanta United (4-0), con doblete del argentino. El de Rosario solo necesitó 22 minutos para poner por delante a su equipo.

El argentino se quedó solo en el minuto 8 tras una gran finta, recibió un pase perfecto de Sergio Busquets al hueco -primer partido también como titular para el centrocampista español- y Messi estrelló el balón primero en el palo pero luego aprovechó su propio rechace para lograr el tanto.

En el 22, el genio de Rosario encontró en la banda izquierda a Robert Taylor, que sirvió un 'pase de la muerte' para que Messi lograra su segundo gol de la tarde.

El Inter Miami llegó a este duelo con la moral por las nubes tras el estreno soñado de Messi, casi sacado de un guion de Hollywood, con su impresionante gol de falta en el minuto 94 que le dio el triunfo por 1-2 frente al Cruz Azul el pasado viernes.

Este es el segundo y último partido del Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup, el nuevo torneo en el que se enfrentan durante un mes todos los conjuntos de la MLS y la Liga MX.

De colista en la MLS a favorito

El Inter Miami era hasta hace una semana el peor equipo de fútbol de los Estados Unidos. El conjunto con menos puntos de la MLS, con tan solo cinco victorias en liga, el tercero que menos goles convertía con una media de una diana por partido y, a su vez, uno de los más vulnerables con más de un tanto y medio encajado por jornada.

En los dos partidos de la Leagues Cup, una competición completamente distinta, el equipo de Gerardo 'Tata' Martino ha dado dos exhibiciones tales que ya invitan a pensar no sólo en llevarse este nuevo torneo sino en una posible remontada histórica en la MLS. Por no hablar de la US Open Cup, competición en la que ya están en semifinales.