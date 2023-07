La internacional de la selección española femenina Aitana Bonmatí afirmó este martes que no le gusta "hablar de mínimos" sino de "máximos" en el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La centrocampista del Barça confía llegar "lo más lejos posible", y también consideró "egoísta" pensar en premios individuales (Europa Press).

"A mí no me gusta hablar de mínimos sino de máximos. Estamos aquí para llegar lo más lejos posible. Tenemos un gran equipo, aunque no quiero menospreciar a ninguna selección. Hay grandes selecciones y esto se trata de detalles, pero nosotras estamos trabajando al máximo para llegar lo más lejos posible. Quiero poner la mirada en lo más alto siempre", comentó Bonmatí en rueda de prensa.

00.00 min Aitana Bonmatí, goleadora en el último ensayo ante Vietnam previo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ha valorado los primeros días en Oceanía, donde el clima es variable y ha dificultado la adaptación de las jugadoras de Jorge Vilda.

La jugadora azulgrana suena entre las candidatas al próximo Balón de Oro, pero dejó claro que no está "focalizada" en los premios individuales. "Estoy aquí delante de un Mundial, esto sería egoísta. Estoy para aportar mi mejor versión como llevo haciendo esta temporada y las anteriores. Voy a poner lo mejor de mí para llegar lo más lejos en este Mundial", insistió.

De su compañera de selección y de vestuario en el Barça, Salma Paralluelo, con quien compartió la comparecencia de prensa, la catalana destacó su velocidad. "Es algo único. Es difícil de encontrar, es una jugadora que viene del atletismo. Tiene mucha calidad con esa zurda y muy buen golpeo. Cuando hemos jugado juntas hemos combinado bien y tratamos de encontrarla al espacio y al pie. Tiene las dos opciones", remarcó.

La centrocampista admitió que las temporadas "se hacen largas" porque acaba una y empieza otra. "No tienes descanso, pero esto es el fútbol profesional. Llevo muchos años en esto y descanso poco. Al final te adaptas a todo y tengo los días que tengo para desconectar. Las dos semanas que tuvimos de descanso nos vinieron bien y ahora estamos a tope para llegar al máximo para el Mundial", subrayó.

Físicamente, España llega, según ella, "bien" al campeonato. "Es un Mundial y ninguna quiere dejar pasar esta oportunidad. Hay mucha intensidad y con eso me quedo. Esa intensidad nos va a aportar mucho en el Mundial. Cuando entrenas bien, seguro que las cosas salen bien", manifestó.

Aitana Bonmatí no se trae 'tareas' del trabajo que comparte con su psicólogo, pero confesó que le valen las 'herramientas'. "No me han mandado deberes. Cuando llevas tiempo yendo al psicólogo aprendes técnicas para intentar suavizar un mal día o un mal rato. Intento meditar o escribir estas cosas que he aprendido yendo a terapia", desveló.

Por otro lado, aseguró que Alexia Putellas, la doble Balón de Oro, está recuperada de su larga lesión para afrontar el Mundial. "Si está aquí es porque está bien. Es una gran jugadora y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial", apuntó su compañera en el conjunto azulgrana.