Hoy miércoles 5 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular) tiene lugar el partido en competición de España y Ucrania la segunda semifinal del Campeonato de Europa Sub 21 de fútbol. El encuentro entre ambas selecciones se disputa en el Estadio Steaua de Bucarest (Hungría). Y antes, a las 18:00 horas, se disputa la primera semifinal entre Israel e Inglaterra.

La selección española masculina de fútbol Sub 21 volverá a pelear por las medallas en el Europeo de la categoría, después de haber vencido 2 - 1 a Suiza en su partido de cuartos de final. Un encuentro trabado y complicado que se decidió en la prórroga gracias al gol de Miranda. En el tiempo de añadido, apareció el defensa bético para anotar un gol desde la frontal y meter a la Rojita en unas nuevas semifinales de este Europeo. Y Ucrania llega a las semifinales tras eliminar a Francia (1 - 3) en un partido de cuartos, donde dos goles de Georgiy Sukadov, en dos acciones propiciadas por Mykhaylo Mudryk, y otro de Artem Bondarenko, le dieron la victoria a la selección, que ha hecho historia: consigue clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Israel eliminó a Georgia en los penaltis (3-4) tras un empate a cero en los 120 minutos anteriores, que confirma el gran nivel del país israelí en categorías inferiores, tras llegar al Europeo de la categoría como terceros clasificados del reciente Mundial sub-20 y después haber sido subcampeones en el torneo continental sub-19 disputado en verano de 2022. Mientras que Inglaterra se clasificó tras vencer este domingo por 1 - 0 a Portugal, la actual subcampeona de Europa sub-21, demostrando de nuevo su solidez al sumar cuatro partidos en los que ha anotado siete goles y no ha recibido ninguno.

Hora, canal y dónde ver el España vs Ucrania del Europeo Sub 21 de fútbol

El partido entre las selecciones de España y Ucrania se podrá ver hoy miércoles 5 de julio a partir de las 21:00 horas en La 1 de TVE y en la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play. Justo antes, a las 18:00 horas, podrás seguir en directo la primera semifinal entre Israel e Inglaterra; y por fin sabremos qué selecciones se disputarán la gran final del Europeo Sub 21 2023 el sábado 8 de julio. Además, no te pierdas el minuto a minuto de todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de la última hora durante el Campeonato de Europa Sub 21 de fútbol en Radio Nacional y en la web RTVE.es.