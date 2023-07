Verstappen se lleva la victoria en Red Bull Ring, pero al contrario de otros grandes premios, tuvo que emplearse a fondo. El neerlandés defendía la 'pole' y se aferró al primer puesto pese a los intentos de Leclerc por adelantarlo en una primera vuelta, que acabaría con el Safety Car en pista tras un incidente de Tsunoda.

Sainz con más ritmo se vio relegado a seguir la estela de su compañero

En la vuelta 10, Ferrari nos dejaba una de las anécdotas de la carrera cuando tras varias vueltas de Sainz detrás de Leclerc y con más ritmo que el monegasco, recibía este mensaje por radio: “seguimos el plan, no ataques”. La Scuderia no quería que sus pilotos luchasen entre ellos pero tampoco que intercambiasen sus posiciones cuando el madrileño llevaba un ritmo mucho mayor que su compañero.

Ferrari volvió a equivocarse con la estrategia y Sainz volvió a ser el más perjudicado. Durante la vuelta 14, Hülkenberg perdió potencia y detuvo su monoplaza. En ese momento, comenzó en boxes un baile de coches en el que el madrileño volvió a bailar solo. Ferrari vio como Verstappen continuaba en pista y decidieron hacer una doble parada. Desastre. La parada de Leclerc se alargó hasta 4.4 segundos, tiempo que perdía también Sainz, cuya parada se fue a 4.5 segundos y que le hizo perder tres posiciones.

La carrera de Sainz no pasó desapercibida. Tuvo un ritmo magnífico y realizó adelantamientos y luchas espectaculares pero la suerte no corre de su lado. Se repuso a muchos problemas en la pista, algunos evitables. Su gran actuación no consigue premio mientras que ve cómo su compañero sube al podio en segundo lugar y quizá se acuerde del mensaje que recibió por radio en la vuelta 10.

Fernando Alonso no tuvo el ritmo esperado este fin de semana. Tras su nivel en Canadá y su acercamiento a los Red Bull parecía que en Austria podría ser un buen ciercuito para Aston Martin pero no lo fue tanto. El asturiano supo medir bien a sus rivales y analizar con quién sí y con quién no debía luchar. Los Red Bull y los Ferrari eran "caza mayor" para Fernando y se dedicó a pelear con un Lando Norris que tenía un ritmo muy bueno y que acabó quinto. Mirando al Mundial, ambos Mercedes terminaron por detrás del asturiano.