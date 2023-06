21 de julio de 2018. Omar Fraile logra su primera victoria en el Tour de Francia tras imponerse en la subida a Mende en la decimocuarta etapa. Han pasado casi cinco años de ese triunfo, el último de un ciclista español en la Grande Boucle.

Para encontrar el último podio en una clasificación general tenemos que remontarnos todavía más atrás. El 26 de julio de 2015, Alejandro Valverde se subió al tercer cajón de los Campos Elíseos. Fue la última vez que un español salió en la foto definitiva de la ronda francesa.

Si ningún español finaliza entre los tres primeros en esta edición, España acumulará ocho años sin que ninguno de sus corredores lo haga. Es la sequía más larga desde la que tuvo lugar entre 1974 y 1983, cuando el ciclismo nacional acumuló nueve años sin podios entre el tercer lugar de Vicente López Carril y el segundo de Ángel Arroyo.