El Tour de Francia 2023 será el más colorido de los últimos años gracias al cartel de la alavesa Raisa Álava. Con tonos fuertes y alegres, la ilustradora nos explica que quiere evocar la ronda francesa "a la fiesta" del ciclismo más que al evento deportivo en sí.

"Me llamaba la atención la diferencia entre la imagen del evento y la seriedad con la que se llevaba. Aquí en País Vasco siempre se celebra la Itzulia y es una fiesta. Con el color y las formas quería llevarlo más a eso, a la fiesta" explica Álava en una entrevista a RTVE.

Este año, la ronda francesa sale desde Bilbao y disputará tres etapas en suelo vasco. La artista explica la presencia del color verde como representación del País Vasco y analiza la composición de su ilustración, que sale desde el Guggenheim y pasa por las montañas hasta el Arco del Triunfo de París: "Me gusta mucho dibujar el movimiento en el deporte. Me da la sensación de que las competiciones siempre tienen un carácter sobrio y quería darle un toque alegre".

El cómic y el 'manga', su inspiración

Álava reconoce que sus inspiraciones beben directamente del cómic y el mangaka japonés. "Me gustan mucho las composiciones por viñetas. Meter mucha cantidad de información en poco espacio" indica.

La ilustradora reconoce sentirse afortunada por haber sido la ganadora de un grupo final de seis personas aunque no pudiera decir nada cuando fue seleccionada: "Se te cae un poco el hype. Cuando me llamaron no pude decir nada porque te lo tienes que callar en secreto. Y así durante cuatro meses" dice.

Sin embargo, el éxito ha sido total. "Sí, me han felicitado mucho. En Instagram he notado que me han empezado a seguir ciclistas y me ha salido algún encargo para BH" cuenta una Raisa Álava que, aunque reconoce no ser muy fan del ciclismo, asegura que este año no se perderá el Tour.