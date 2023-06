La selección española comenzó su camino en el Europeo sub-21 con un triunfo sobre la anfitriona Rumanía (0-3). El conjunto de Santi Denia completó una gran segunda parte y puso los tres primeros puntos en su casillero. Baena, Miranda y Sergio Gómez fueron los autores de los tantos del combinado nacional.

A partir de ese momento, España se adueñó del control del partido. Rodri Sánchez comenzó a hacer magia por el costado derecho y las ocasiones empezaron a caer. Sergio Gómez, con un cabezazo que se fue fuera, y Abel Ruiz, con un remate a portería vacía que no entró de forma incomprensible, estuvieron a punto de abrir la lata antes del descanso.

Pese a la comodidad del encuentro, le costó arrancar al equipo de Santi Denia . Rumanía, espoleada por su condición de anfitriona, dificultó la circulación de la selección en los primeros minutos, pero sin poner en aprietos a Arnau Tenas . El primer acercamiento español con peligro no llegó hasta el minuto 20, cuando Sancet se inventó una jugada individual que estuvo a punto de terminar en gol.

La selección descorcha el cava en el segundo acto

El intermedio no cambió la tendencia del partido, sino que más bien la inclinó hacia el lado español. Santi Denia metió a Víctor Gómez en el lateral derecho y el catalán se convirtió en un puñal. De sus botas salió el 0-1 después de una gran jugada combinativa. Rodri puso la calma, Gómez el centro y Baena, llegador de profesión, entró desde atrás para rematar a la red en el minuto 56.

La 'Rojita' no se conformó con el tanto y se lanzó a por el segundo, que no tardaría en llegar. En el minuto 62, Miranda finalizó otra gran jugada combinativa tras una asistencia de Sergio Gómez para poner tierra de por medio en el marcador. Rumanía era un juguete en manos del equipo español, que convirtió el partido en su rondo particular. Abel Ruiz, gafado durante toda la noche, desaprovechó varias opciones para aumentar la renta en el tramo final. También la tuvo Aimar Oroz, con un disparo que sacaron entre el portero y el palo.

El que sí acerto fue Sergio Gómez, que completó su gran partido con un gol. Un disparo de falta directa del jugador del Manchester City pegó en la barrera antes de introducirse en la portería rumana y convertirse en el 0-3 definitivo.

La selección española se coloca como líder del grupo B empatada a puntos con Ucrania, que venció en su estreno a Croacia (2-0). El combinado balcánico será el próximo rival del conjunto de Santi Denia el próximo sábado a las 20:45h.