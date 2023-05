Fernando Alonso rebosa optimismo de cara al Gran Premio de Mónaco de F1 que se celebra este fin de semana y coquetea con la expectación ante su victoria nº 33. ¿Séra en el principado?

"Mónaco es un Gran Premio en el que todo puede pasar... ya hemos visto que Red Bull está muy fuerte y Aston Martin está ahí, pero creo que Mónaco puede ser una oportunidad única" ha expresado el piloto asturiano en un evento previo de su escudería.

El piloto asturiano muestra sus intenciones y avisa: "voy a atacar más que cualqueir fin de semana"

“Could we see Alonso take to the top step on Sunday? ��#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/bWJ7cAVg0n“ — Formula 1 (@F1) May 25, 2023

"Como en cualquier otra carrera llegamos pensando que nos somos los más fuertes. Como en el resto, los demás también mejoran, como Ferrari en Bakú, pero si te dijera que no vengo aquí pensando que no puedo ganar, mentiría. Voy a atacar más que cualquier fin de semana. Entre los muros hay oportunidades, no me importa que llueva o que no" ha dejado caer Alonso.