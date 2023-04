El equipo Team Emirates UAE hizo poco después de la caída del esloveno que sufría una fractura del escofoides y de los huesos semilunares. El equipo también anuncia que será intervenido durante el mismo día de la Lieja-Bastoña-Lieja en Genk por un especialista. El próximo reto de Pogacar es el 1 de julio, cuándo empieza el Tour 2023, y esta lesión puede afectar a su preparación de cara a la ronda gala.

“Medical Update: Dr. Adrian Rotunno (Medical Director) : " @TamauPogi suffered fractures to the left scaphoid and lunate bones. The scaphoid will require surgery which he will undergo this afternoon with a specialist hand surgeon here in Genk." �� #WeAreUAE“