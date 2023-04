El Mutua Madrid Open ha anunciado que Novak Djokovic no competirá en el Mutua Madrid Open aquejado por unas molestias. El serbio había ganado tan solo dos partidos hasta el momento en la temporada de tierra batida y dijo adiós ayer en el torneo ATP de Banja Luka ante su compatriota Dusan Lajovic por 4-6, 6-7.

