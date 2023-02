Tebas: "Si Laporta no explica con claridad lo que ha ocurrido, debería dimitir"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo, ha hablado sobre el 'Caso Negreira' y el límite salarial de invierno mediante una rueda de prensa online sobre los cambios en el límite salarial del mercado de verano a invierno. El máximo mandatario de la competición doméstica ha sido claro con el Barcelona, también ha hablado sobre el tema de Gavi y su inscripción en el primer equipo e incluso el racismo existente en las últimas jornadas hacia Vinicius.

Sobre el tema que tiene paralizado al mundo del fútbol, ha dejado una de las frases del día respecto al presidente del Barcelona, Joan Laporta. " Si no lo explica con claridad, creo que debería dimitir . No se ha daso una explicación a estos pagos. La ley del silencio no nos gusta . Es un tema que debería aclararse. El tiempo que ha pasado o son tres temporadas, son más y encima con diferentes directivas. No me gusta nada.", señalaba.

"Vamos a ir hasta el final. Nos da igual que sea el Barcelona"

"Esto es más preocupante, el problema es que una persona haya podido influir para que supuestamernte los árbitros sean nuestrrales. Eso necesita un estudio y que se aclare completamente. El tema penal y fiscal se va a abrir. Esto a los patrocinadores no les afecta porque lo importante es estudiar lo que ha pasado. Vamos a ir hasta el final, nos da igual que sea el Barcelona o un equipo pequeño",afirmaba.

"Que quede claro, si un club saca una nota o no, es cosmético. Lo importante son los hechos. Las dos categorías del fútbol españo están preocupados, los indicios nos llevan a que hay que investigar. Nostros seguiremos con las acciones donde creemos que tenemos que denunciarlo".

Lo importante no es si hay contrato o no. Yo no analizo todo, pero hay indicios que no me gustan nada. No es determinante que haya o no contrato, los hechos son lo primordial. Que alguien en activo facture un asesoramiento, eso es suficiente para investigarlo. Los hechos son lo importante".