Tiene 21 años, está jugando su primer Mundial y este sábado se coronó como el mejor jugador del España-Chile. Dani Fernández, el joven extremo izquierdo de los Hispanos ya es una de las gratas sorpresas del Mundial de balonmano 2023.

"Es un excelente finalizador, un excelente lanzador, muy rápido, sale muy bien al contraataque... aporta mucho". Así lo define Alberto Urdiales, exjugador español y comentarista de Teledeporte. Urdiales cree que es "una muy buena noticia que un jugador de su juventud esté aportando desde el inicio como el resto de jugadores. Eso es muy bueno para su selección y para él".

Daniel Fernández Jiménez, con el 70 a la espalda, fue una de las puntas de lanza de la selección española en su partido contra Chile. Su velocidad fue un puñal en las contras y se marchó a la ducha con cinco goles de siete lanzamientos, un 71% de efectividad que le valió el premio del mejor jugador del partido.

Y el barcelonés, benjamín de los Hispanos, no tuvo problemas para conciliar el sueño: "Para el sueño no hay mucho problema, después de tantas emociones cuesta un poquito más, pero he descansado bien y ya pensando en lo que viene", aseguró a TVE este domingo.

La mejor noticia para él, y para España, es que el jovencísimo jugador del Stuttgart alemán, tiene todavía un amplio margen de mejora. "Tiene que mejorar mucho en defensa", apunta Urdiales, que indicó que "Chile aprovechó el espacio entre el exterior y el lateral". Sin embargo, recuerda que no se le puede pedir más: "Estamos tan acostumbrados a exigir el máximo que a veces nos olvidamos que es un jugador de 21 años, que está debutando en el Mundial y se ha llevado el premio al mejor jugador del partido. No podemos pedir que se comporte como Ángel Fernández, que lleva diez años en la selección".