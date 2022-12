En un tiempo récord, Walid Regragui se ha metido en el bolsillo a un país. El técnico francomarroquí se puso al mando de Marruecos hace tan solo tres meses, en los que pasó de ser 'Cabeza de aguacate' al primer entrenador árabe en llegar a unos octavos de final de un Mundial, una cota que la selección norteafricana solo había alcanzado una vez en su historia, en 1986.

No había grandes esperanzas puestas en un entrenador con una experiencia discreta en el fútbol marroquí. Los 'Leones del Atlas' se clasificaron de la mano del bosnio Vahid Halilhodzic. Sin embargo, las continuas rencillas entre el técnico balcánico y Hakim Ziyech, una de las estrellas del combinado marroquí, acabaron con Halilhodzic fuera del equipo.

La solución fue Walid Regragui, y la primera reacción de la afición marroquí fue colocarle el mote de 'Cabeza de aguacate', provocando un reguero de bromas y memes que han llegado hasta Qatar 2022, donde el seleccionador le ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora es "el mejor cabeza de aguacate del mundo".

