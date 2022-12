Máximos goleadores de Uruguay en Mundiales: Oscar Miguez (8), Luis Suárez (7), Diego Forlán (6), Edinson Cavani, Pedro Cea, Juan Schiaffino (5). Jugadores de Uruguay con tripletes en Mundiales: Pedro Cea vs. Yugoslavia (Uruguay 1930), Oscar Míguez vs. Bolivia (Brasil 1950), Carlos Borges vs. Escocia (Suiza 1954).