España empató 1-1 contra Alemania en su segundo partido de este Mundial, disputado en el estadio Al Bayt en Jor, en el único partido de la fase de grupos que enfrentaba a dos campeones del mundo, un encuentro más propio de unos cuartos de final o unas semifinales que de la segunda jornada del Mundial en el que no cerró su clasificación directa, pero mantuvo el liderato.

Los dos rivales pusieron sobre el césped estilos parecidos, que buscan la presión al rival, el dinamismo con el balón y el juego ofensivo. Dos cuñas de la misma madera que tuvieron que reajustar su plan de juego predilecto cuando el guion conducía a un empate que no satisfacía la ambición de ninguna de las dos selecciones.

España tuvo el mérito de adelantarse, después vio como Alemania le empataba e incluso pudo perder. Ambos equipos pueden contentarse con un empate merecido y valioso, porque dependen de sí mismos para clasificarse, y ese es otro triunfo de un partido que arrojó otras claves que tener en cuenta en las próximas etapas.

Enfrentado a una situación para la que hoy por hoy no está hecho el combinado alemán, Flick no tuvo problema en recurrir al juego directo , vía jugadores como Rüdiger , que aparecía para poner balones en largo y para rematarlos, como en el gol anulado en el minuto 40 tras cabecear en ligero fuera de juego una falta lateral sacada por Kimmich.

España , de la que tradicionalmente se ha dicho que tiene poco gol, disfrutó de nuevo de la aportación anotadora desde el banquillo : Soler y Morata marcaron como suplentes en el partido ante Costa Rica, y el delantero del Atlético volvió a ver portería. Sin embargo, cuando todo se puso a favor de España, con un rival que tenía que volcarse para no quedar fuera, no se instauró el control preciso y en un error en la salida de balón vino el empate germano.

Idéntico fue el rendimiento de Niclas Füllkrug, que marcó el gol del empate en el 83, 13 minutos después de haber entrado en sustitución de Müller, tras aprovechar el desmarque y control de Musiala en el área para chutar un derechazo potente y colocado ante el que no pudo hacer nada Unai Simón. Dos partidos y dos goles para el delantero del Werder Bremen.

No funcionó la vocación pelotera y fueron los arietes que salieron desde el banquillo quienes marcaron los goles del encuentro. Fue con la entrada en el campo de Álvaro Morata y Niclas Füllkrug , delanteros de toda la vida en lugar del 'falso 9' en boga, cuando creció la amenaza real en el área de ambos equipos. Un doble cambio de guion de los entrenadores que resultó un acierto para ambos.

¿Qué tiene que hacer España para pasar a octavos?

A España, que lidera el grupo con cuatro puntos, le bastaría un empate el jueves ante Japón para clasificarse. Si gana a Japón será primera de grupo, si empata tiene igualmente garantizado el pase a octavos e incluso si pierde tiene posibilidades de pasar a las eliminatorias.

Como, en caso de empate, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, el 7-0 a Costa Rica da a España mucho margen para clasificarse aun si pierde ante Japón y Alemania gana a Costa Rica. Lo que no puede permitirse la selección de Luis Enrique es perder ante Japón y que la selección americana gane a los alemanes, porque en ese caso caerían al tercer lugar del grupo E. El seleccionador no se fía y ha afirmado que su equipo no va a "especular".

Los partidos de la última jornada, España-Japón y Alemania-Costa Rica, se jugarán a la misma hora, el jueves 1 de diciembre, a las 20:00 horas. El España-Japón se podrá seguir en directo en TVE, RNE y RTVE.es.