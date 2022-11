Costa Rica es pura vida. Es el lema que acompaña a un país de naturaleza exhuberante y optimista. Y en esas anda su selección, que afronta su sexto Mundial en Qatar 2022, donde debutará ante la selección española este miércoles tras sacar billete en la repesca.

Acompañada de su eterna sonrisa y de una afición que cuesta encontrar entre los innumerables aficionados argentinos y saudíes que han poblado Doha este martes, la selección 'tica' está lista para su debut.

Al frente del conjunto está Luis Fernando Suárez, un experimentado técnico colombiano que, al contrario que su homólogo español, Luis Enrique, renuncia a presentarse como el líder de su combinado: "Yo soy un facilitador de líderes. Yo tengo varios líderes en el equipo, como Keylor o Campbell o Bryan... Me considero así".

Afrontan su primer partido con la luz que les dio conseguir el pase en el descuento tras "momentos ácidos y crueles". "Ganar la repesca fue el fin de algo que empezó de manera complicada. No había optimismo, pero el grupo se juntó para hacer cosas. No cambió la ambición nunca. Si hay un grupo fuerte al que yo haya dirigido, es este. Si hay un grupo tácticamente fuerte, es este", explicó en la rueda de prensa oficial previa al partido.

Las zapatillas de la suerte

Y lo hizo ataviado, como acostumbra, con su gran fetiche, unas zapatillas rojas que siempre le acompañan allá donde va con la selección costarricense y que, rompiendo todos los protocolos, regaló al presidente tras la clasificación para el Mundial.

Las conocidas como las zapatillas de la suerte de Costa Rica estarán, cómo no, este miércoles en el estadio Al Thumana. Suárez, en declaraciones a la prensa local, aseguró que usa estas zapatillas por tres razones: la forma de bota es por una enfermedad que sufrió en su infancia, el color porque representa a Costa Rica y porque se ha convertido en amuleto y "los jugadores se sienten bien cuando estoy con esos zapatos".

¿Funcionará ese amuleto para el debut en el Mundial? En el caso de no hacerlo, Bryan Ruiz aseguró en rueda de prensa que siempre tienen un seguro que no suele fallar: Keylor Navas. Ruiz, no obstante, ha asegurado que trabajarán "para que Keylor tenga poco trabajo".