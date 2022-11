Un golazo de Joao Félix, por el control y por cómo conectó el trallazo con la izquierda de primeras, salvó un punto para el Atlético de Madrid contra el Espanyol, en inferioridad numérica desde el minuto 27, por la expulsión de Leandro Cabrera, capaz de ponerse en ventaja por medio de Sergi Darder a la hora del choque y a punto de sacar mucho más que un empate del estadio Metropolitano de no ser por el atacante portugués.

El equipo catalán sumó un punto con sabor a victoria ante un rival que dio un paso atrás que podría dejarle a once puntos del liderato de la clasificación en el caso de que el Real Madrid gane este lunes en Vallecas.

Aún pudo ganar el Atlético, con otro remate de Joao Félix que salvó Lecomte, cuando el asedio del conjunto rojiblanco sí fue de verdad, después de malgastar más de 70 minutos antes, cuando un remate de Giménez salió un milímetro fuera de la victoria que sólo mereció realmente en ese tramo, nunca antes, con el '7' rojiblanco sobre el terreno.

Después del ridículo de Oporto, el plebiscito no tuvo una dimensión que proyecte un sentir generalizado. No hubo bronca cuando el equipo saltó al terreno; sobresalió, como siempre, la aclamación cuando retumbó en la megafonía el nombre de Diego Simeone y hubo más o menos la misma división de opiniones de los últimos tiempos cuando resonó desde algún sector de aficionados (no de los ultras del Frente Atlético, ausentes todo el primer tiempo) el 'Ole, ole, ole, Cholo Simeone', respondido con silbidos por otra parte de los seguidores.