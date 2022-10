El Athletic Club le gana la partida al Villarreal en la lucha por Europa

El Athletic Club derrotó por 1-0 al Villarreal gracias a un gol de Iñaki Williams a la hora de partido y se mantiene en zona europea a costa de un equipo castellonense que se distanció de esos puestos de privilegio en el día del estreno de su nuevo técnico, Quique Setién.

Un gol de Iñaki Williams plasmó la clara superioridad del Athletic Club sobre el Villarreal en San Mamés, un choque en el que ambos equipos se jugaban la sexta plaza y empezó mejor el conjunto visitante pero en el que a partir de la media hora hubo un continuo asedio de los locales, que merecieron más goles.

Al final resultó decisivo el tanto del mayor de los Williams, su quinto de la temporada, en una suerte en la que suele fallar, la definición solo ante el meta rival. Iñaki fue bien habilitado por Raúl García, novedad en el once titular ante la ausencia del lesionado Iker Miuniain, y quien pudo -y mereció- haber marcado un tanto antes de ser relevado a la hora de juego.

Con esta victoria, los de Ernesto Valverde rompen una racha de cuatro partidos sin ganar, se apuntalan en la sexta plaza, que hubiesen perdido de caer este domingo, y se mantienen pegados a los puestos de Liga de Campeones.

El Villarreal, claramente de más a menos probablemente por el cansancio del choque europeo del jueves y porque tiene que hacerse a la idea de Quique Setién, cae a la octava plaza y ve alejarse la zona europea. Arrancó mejor el Villarreal, con Setién apostando por un 4-3-3 parecido al de Valverde, que optó por Raúl García para sustituir al lesionado Muniain en el retorno al once titular tras la probatura fallida del Camp Nou.

Esas mejores sensaciones de los visitantes no generaban, no obstante ocasiones de gol, aunque sí varias llegadas en las que les faltó filo a sus delanteros y varios disparos bloqueados por la defensa local o fallidos. Dos de Parejo y uno de Lo Celso, el del argentino poco antes de lesionarse en un gesto de un taconazo.

Más peligroso fue un duro lanzamiento de Sancet desde fuera del área que Rulli despejó como pudo. Superada la media hora, mejoró el Athletic, que empezó a asfixiar la salida de balón amarilla y a percutir sobre el área rival.

Pero ni Lekue -sustituto de De Marcos, que abandonó el campo a la carrera para irse a los vestuarios-, ni Nico ni Berenguer estuvieron finos en los centros ni Williams ni Raúl ni Vesga atinados en los balones que remataron en el área.

Quizás un remate sobre su propia portería de Mandi, junto con el disparo de Sancet, fue la ocasión más clara del Athletic en una primera mitad de menos a más de los 'leones' y de más a menos de los visitantes. Aunque mucho más clara fue aún una de Raúl al inicio de la segunda mitad después de que, ayudado por Nico, robase la pelota a Pau Torres. Pero Raúl, algo escorado, disparó sobre el cuerpo de Rulli.

Era el anticipo de la presión a la que iba a someter el Athletic al Villarreal a partir de entonces. Sobre todo en un primer cuarto de hora en el que los de Valverde no dejaron de provocar córneres y rematar sobre la meta de Rulli, al que batió Iñaki Williams al noveno intento de la segunda mitad.

El veloz delantero marcó su quinto tanto de la temporada tras una excelente jugada de Raúl, que primero se deshizo de Parejo en el círculo central girándose sobre sí mismo y después envió un balón profundo a la carrera de su compañero, que Mandi no pudo cortar y que Iñaki no desaprovechó ante el meta argentino.

A pesar del 1-0, se intensificó el asedio rojiblanco sobre la meta visitante, donde los disparos anteriores se transformaron en claras ocasiones que fueron marrando una tras los 'leones', muy superiores en la segunda parte.