La Vuelta 2022 afronta este sábado una etapa clave para el devenir de la carrera en la Sierra de Madrid con un recorrido de 181 kilómetros entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada, lo que provocará cortes y restricciones de tráfico al paso por la caravana ciclista.

La carrera comenzará en Moralzarzal y tendrá salida por la M-608 dirección Alpedrete. De ahí, el pelotón atravesará Guadarrama, Collado Mediano, Los Molinos y Cercedilla, hasta comenzar la subida al puerto de Navacerrada.

La Pradera de Navalhorno, el Real Sitio de San Ildefonso, Torrecaballeros, Collado Hermoso, Puerto de Navafría, Lozoya y Canencia serán los siguientes puntos, hasta llegar a Miraflores de la Sierra para continuar por el puerto de La Morcuera, Rascafría, puerto de Cotos hasta finalizar en el puerto de Navacerrada.

Ayuntamientos como el de Guadarrama, Alpedrete o Moralzarzal ya han empezado a avisar de las diferentes alteraciones de tráfico que se vivirán en sus municipios ante el paso de los ciclistas.

En Moralzarzal, punto de partida de la etapa 20, desde el día anterior, se producirán diversos cortes intermitentes de tráfico en las zonas aledañas a la plaza de toros, zona en la que se situarán las diferentes instalaciones que acompañarán la salida de la etapa.

Desde el viernes a las 7 de la mañana no se podrá aparcar en las calles Herradura y Vía del Berrocal hasta el Teatro Municipal. La zona quedará convenientemente señalizada por la Policía Local. Además se producirán cortes intermitentes en el tráfico. A partir del sábado a primera hora de la mañana, también estarán afectadas las zonas de aparcamiento de las calles Ermita, Collado Mediano y Miguel de Cervantes, así como la Avenida Salvador Sánchez Frascuelo.

La salida del pelotón se producirá a las 13:00 horas, en formato neutralizado y recorrerá las siguientes calles del municipio: Avda. Salvador Sánchez Frascuelo, Antón, glorieta Carlos Soria, C/ Hachazuelas, C/ Arroyo Grande, Erillas, C/ Camachas, C/Becerril, C/ Cruz, Travesía Cruz, C/ Antón, Avda. Salud y carretera M-608 sentido Collado Villalba.