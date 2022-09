La Vuelta 2022 está muy viva. Primoz Roglic (Jumbo) ha hecho mucho daño a Remco Evenepoel (Quick-Step) en la subida a La Pandera, donde el belga ha sufrido por primera vez en esta carrera. Roglic le ha recortado 48 segundos en una ascensión en la que volvió a brillar Richard Carapaz (Ineos), que repite victoria en La Vuelta.

[Vuelve a ver la 14ª etapa de La Vuelta 2022 entre Montoro y la Sierra de La Pandera]

El líder de La Vuelta, hasta ahora intocable, ha tenido su primer día complicado en un fin de semana que todavía puede dar mucho de sí con la etapa de este domingo en Sierra Nevada. Primoz Roglic, con un perfil bajo en la última semana, había avisado de que esto no había acabado y ha cumplido. El esloveno fue el primero en atacar en La Pandera y el primero en abrir hueco con Evenepoel, al que ve ahora a 1:49 en la clasificación general.

La tremenda velocidad con la que los favoritos subieron La Pandera hizo peligrar el éxito de una fuga en la que de nuevo volvió a ser protagonista Richard Carapaz. El ecuatoriano, descartado para la general, se ha revelado como un 'cazaetapas' implacable y el compañero de fuga más peligroso posible cuando la carretera pica hacia arriba.

Como hiciera en Peñas Blancas, no pudieron seguirle Luis León Sánchez (Bahrain) ni Clément Champoussin (Ag2r), compañeros de fuga, ni Roglic y 'Supermán' López (Astana), que se quedaron a 8 segundos de cazarlo.

La Pandera no defrauda

La Sierra de La Pandera, un alto que va para clásico de La Vuelta, siempre nos ha dejado buenas etapas y hoy todos recordaban la victoria de Alejandro Valverde (Movistar) en 2003, la primera vez que se subía en la ronda española. El 'Bala', 19 años después, fue homenajeado en la salida y se dejó ver en las primeras rampas del ascenso a La Pandera, antes de que Roglic hiciera saltar la etapa por los aires.

Antes, el calor y el aire habían buscado protagonismo junto a la escapada del día. Una fuga de diez corredores, con Luis León Sánchez y Raúl García Pierna (Kern Pharma) dando presencia al ciclismo español, y con 'galgos' como Alexey Lutsenko (Astana), Filippo Conca (Lotto), Mads Pedersen (Trek), ganador de este viernes, y, para pesar del resto, Richard Carapaz.

No había grandes esperanzas para la fuga, que no consiguió ventajas superiores a los 4 minutos, pero Carapaz contradijo a todos. Lutsenko movió el árbol en la subida a Los Villares, pero la rueda a seguir era la de la Locomotora de Carchi. La figura de Carapaz se hizo grande en las rampas de La Pandera, donde solo pudieron seguirle 'Luisle' y Champoussin, hasta que el ecuatoriano aceleró definitivamente.

Mientras, por detrás, todos los ojos miraban a un Evenepoel que marchaba impasible. Sin embargo, Roglic cambió el ritmo con seguridad y no hubo respuesta. El líder no respondió. No pudo, hoy no había fuerzas. Sí lo hicieron Enric Mas y Miguel Ángel López. También Juan Ayuso (Ineos), al que un inoportuno pinchazo cortó su ascensión.

Con casi cuatro kilómetros por delante, Roglic fue haciendo hueco y Evenepoel intentando evitarlo, con sus primeros gestos de sufrimiento en esta Vuelta. El esloveno no pudo alcanzar a Carapaz, que pasó la meta en primer lugar con una sonrisa de oreja a oreja, pero sí arrancar 48 segundos a Evenepoel en la lucha por la general. Mas, que sufrió en la recta final de la subida, se dejó 28 segundos con el esloveno de Jumbo y acortó 20 al maillot rojo en una etapa preciosa.