La Vuelta | Enric Mas: "Me ha dado un bajón impresionante"

El ciclista de Movistar Enric Mas ha valorado su actuación en la 14ª etapa de la Vuelta ciclista a España 2022 con final en alto en la Sierra de La Pandera (Jaén). "Me he sentido muy bien hasta el tramo final. He cerrado el hueco de Primoz (Roglic), pero después he tenido que aflojar porque me ha dado un bajón impresionante", ha explicado el corredor español es respuesta a RTVE.