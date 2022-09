La llegada a Montilla llevaba su nombre y no ha decepcionado. El danés Mads Pedersen (Trek) ha hecho buenos los pronósticos y se ha llevado la victoria en la etapa 13 de La Vuelta 2022, revelándose como el ciclista más rápido en el repecho final en la llegada a meta.

01.58 min Vuelta 2022 | #LaVueltaEnUnMinuto: Etapa 13 - ver ahora

Después de tres segundos puestos, el excampeón del mundo ha podido, por fin, levantar los brazos como ganador de una etapa de La Vuelta en una jornada de transición hacia un fin de semana de alta montaña y que tuvo como comienzo, un día más, el COVID como protagonista, con el positivo de Juan Ayuso (UAE), que sigue en carrera por su baja infectividad.

“�� ¡VICTORIA DE MADS PEDERSEN! El ciclista danés se lleva la decimotercera etapa de la #VueltaRTVE2s #LaVuelta22



�� Síguelo en directohttps://t.co/oulO1eVBpg pic.twitter.com/7Vv718EDG8“ — Teledeporte (@teledeporte) September 2, 2022

El calor y el aire de cara endurecieron la carrera en una etapa en la que costó que se formara una fuga y cuando lo hizo, al menos, consiguió hacer terreno. Por momentos, además, luchó por evitar una llegada masiva, pero el viento fue un enemigo demasiado poderoso.

No pudo ser, pero el trío formado por Joan Bou (Euskaltel), Ander Okamika (Burgos-BH) y Julios Van den Berg (EF), hizo camino y no se despidió de sus opciones hasta que restaban diez kilómetros para el final. El viento pegaba muy fuerte entre los olivares que los ciclistas iban atravesando camino de Montilla y se convirtió en aliado de un pelotón al que no le hizo falta demasiada organización para neutralizar a los fugados.

“Ander Okamika (@oka_ander), ciclista del @BurgosBH, sobre la etapa de hoy de la #VueltaRTVE2s:



"Hemos ido bien compenetrados, nos hemos entendido muy bien pero, al final, el viento de cara nos ha hecho mucho daño".#LaVuelta22https://t.co/AWoTKWRaHS pic.twitter.com/xBqfIlhBEb“ — Ciclismo en RTVE (@ciclismortve) September 2, 2022