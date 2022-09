La Vuelta | Rigoberto Urán: "Los jóvenes no tienen miedo"

El corredor de EF Rigoberto Urán ha hablado con RTVE sobre su actuación en la Vuelta a España. El colombiano, que se quedó fuera de la lucha por la clasificación general tras la primera semana de competición, ha dicho que "hay que ser realista". "El nivel de los jóvenes es muy grande y no tienen miedo de caerse. Yo acabo de ser padre por segunda vez y además me ha pillado muchas veces el Covid. Así que cuando empezaron las subidas en Asturias me fui a mi sitio. Ahora estoy buscando una fuga. En este deporte lo tienes que intentar siempre", ha dicho Urán en una entrevista en El Rodillo antes de hablar sobre el ciclismo y el deporte profesional.