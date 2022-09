Juan Ayuso (UAE Emirates) ha dado positivo por COVID-19, pero tomará la salida en la decimotercera etapa de la Vuelta a España que se disputa este viernes entre Ronda y Montilla, según ha informado el equipo.

"Según nuestros protocolos internos, Juan Ayuso se hizo la prueba de COVID-19 y arrojó un resultado positivo esta mañana. Está asintomático y al analizar su PCR se encontró que tenía un riesgo muy bajo de infectividad, similar a otros casos, como vimos en el Tour de Francia de este año", señala el doctor Adrián Rotunno, médico del equipo.

“Juan Ayuso tests positive for Covid-19, will continue in #LaVuelta22 . pic.twitter.com/tvnZ745bs6“