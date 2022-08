Benzema: "Cada año tengo que subir el nivel"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha asegurado que "no hay edad" para ser buen futbolista y que jugadores como Luka Modric y él, aunque "no" son "jóvenes", siguen "trabajando mucho" para estar "a un nivel alto".

"No hay edad. No somos jóvenes, pero el cuerpo está ahí y trabajamos mucho en todos los aspectos, descansamos bien y tenemos la capacidad de tener un nivel alto. Ojalá que la plantilla sea mejor que la del año pasado", declaró en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt.

Sobre la posibilidad de conquistar este año el Balón de Oro, confesó que "no" está en su "cabeza". "Lo importante es el equipo, las cosas individuales vienen luego. Ojalá pueda ganar más cosas", dijo.

"Cada año tengo que subir el nivel"

"Yo no digo si soy el mejor o no, pero cada año intento dar el máximo en el mejor club del mundo. Cada año tengo que subir el nivel. Hice una temporada muy buena, debe ser la gente la que diga si soy el mejor del mundo o no", apuntó.

"Es cierto que después de la salida de Cristiano he metido muchos más goles. Mi labor era más de asistente. Yo sabía que podía dar más y cuando se fue vi que era mi momento", señaló, antes de hablar de su recién estrenada capitanía.