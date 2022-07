El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) no tomará este viernes la salida de la decimonovena y antepenúltima etapa del Tour de Francia tras dar positivo en coronavirus, según confirmó su equipo.

"Enric Mas no tomará la salida en la decimonovena etapa del Tour de Francia por positivo por COVID. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. Mucho ánimo y cuídate", escribió en sus redes sociales el Movistar Team, que el jueves perdió por el mismo motivo a Imanol Erviti.

“.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!



A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG“