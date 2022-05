El Real Madrid afronta su quinta final de Champions League en nueve años. Muchos son los jugadores que aún forman parte de la plantilla blanca desde aquel partido de 2014 en Lisboa. Marcelo, Carvajal, Benzema, Modric… e incluso Gareth Bale. El galés fue un jugador clave desde su llegada en 2013 hasta la final de la Champions de Kiev en 2018 (también contra el Liverpool). Desde entonces, su estancia en Madrid se resume en lesiones, críticas, faltas de compromiso y golf, mucho golf.

La situación actual de Bale en el Real Madrid es tal que tiene muchas papeletas de ser el jugador descartado para la final de la Champions. Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla a París, pero para el partido debe descartar a dos jugadores. Uno de ellos será el tercer portero, Toni Fuidias, jugador del Real Madrid Castilla. El segundo hombre que no estará ni en el XI ni en el banquillo madridista será un jugador del primer equipo y se apunta a Gareth Bale, un jugador crucial en las finales de Champions de 2014, 2016 y 2018.

Real Madrid frente a Liverpool, uno a uno: ¿quién tiene el mejor once? JOSÉ Á. CARPIO | DatosRTVE

Sin despedida en el Bernabéu

El pasado viernes 20 de mayo, el Madrid jugó el último partido de la temporada en el Bernabéu. Fue un encuentro intranscendente, ya que el equipo merengue tenía la liga ganada y el público se centró en despedir a jugadores que acaban contrato, ya que no continuarán en el club de Chamartín. Marcelo e Isco, que parece que no seguirán bajo las órdenes de Ancelotti, recibieron una gran ovación por parte de los aficionados al acabar el partido, a pesar de no disfrutar de muchos minutos esta temporada ni haber demostrado un gran nivel en los últimos años.

Sin embargo, la situación con el protagonista de esta noticia fue totalmente diferente. Gareth Bale abandonará el Real Madrid el próximo 30 de junio, cuando acaba su contrato, como ya anunció su representante Jonathan Barnett en una entrevista para la revista Record. En su último partido como madridista en el Santiago Bernabéu, el galés alegó que sus problemas de espalda persistían y no formó parte de la convocatoria del encuentro, algo que ha ocurrido en repetidas ocasiones a lo largo de esta temporada (casualmente cuando el equipo jugaba en casa). Ni siquiera el día que su equipo se proclamó campeón de liga estuvo presente ni en el Bernabéu ni en la celebración en Cibeles, por un espasmo en la espalda la noche anterior.