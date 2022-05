Djokovic pasa a cuartos sin jugar tras la retirada de Murray

El serbio Novak Djokovic sigue adelante en el Mutua Madrid Open sin tener que jugar. El número uno del mundo avanza a cuartos de final tras la retirada de Andy Murray, por enfermedad, según informaron desde el torneo madrileño.

"Desafortunadamente, Andy Murray no puede acudir al Estadio Manolo Santana debido a una enfermedad", escribieron los organizadores del torneo en sus redes sociales.

“Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness ��



We wish you a speedy recovery, @andy_murray! ��



��️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl“