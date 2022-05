Dicen que no hay dos sin tres y es exactamente lo que ha sucedido con la armada española en el cuadro femenino. Garbiñe Muguruza no ha podido competir ante la ucraniana Kalinina (6-3, 6-0) y se marcha en segunda ronda al igual que Badosa y Párrizas. Las tenistas de nuestro país no están teniendo las mejores de las suertes y sólo nos queda Sorribes como única opción.

La dos veces ganadora de un Grand Slam comenzó el partido realizando su saque con facilidad, pero en la segunda ocasion al servicio cedió el break con 15-40. La Nº9 del mundo tuvo hasta tres ocasiones para romper el servicio con 3-1 abajo aunque finalmente iba a terminar el set sin conseguir romper el saque de la sorprendente Kalinina.

La pista central Manolo Santana animaba a Muguruza, pero la española no iba a completar su mejor tarde. El segundo set comenzaba con break para la tenista que ya sorprendió a Stephens en primera ronda y rompía al resto después de un juego que se marchó al deuce.

Muguruza no reaccionaba y la ucraniana continuaba dominando los puntos a su antojo para volver a romper el servicio de la española una y otra vez. Con gesto contrariado, la anfitriona se marchaba de la pista con un rosco (6-0) y con la sensación de no haber podido competir ante una Kalinina en estado de gracia.