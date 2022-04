La jugadora de bádminton Kristina Sotomayor, del CB Oviedo, ha dado a luz a su hijo Samuel. La historia podría ser una más de las muchas de madres deportistas, pero la invasión de Rusia a Ucrania le da otro cariz. A pesar de lo que pueda parecer por su apellido, Sotomayor es ucraniana y tuvo que salir de su país en la recta final de su embarazo hasta Avilés.

Kristina Sotomayor salió de Leópolis con su marido y su madre en coche hasta Avilés. La jugadora del Oviedo lleva ya varias temporadas jugando en nuestra liga y fue 'MVP' de la Copa Iberdrola de 2020, entre otros galardones.

"Yo quiero seguir, no soy de esas personas que piensan que con la maternidad todo se termina. Sigo teniendo mi talento y quiero seguir desarrollándome como deportista", dice en declaraciones a la web de la Federación Española de Bádminton.

Sotomayor vuelve la vista atrás y relata cómo fue su experiencia: "Me acuerdo que ese día, el 24 de febrero, yo estaba en casa. Estábamos durmiendo y me desperté sobre las 7, miré el móvil y en un grupo que tengo con compañeros de Ucrania vi un mensaje de una mujer que decía algo así como: 'No os preocupéis, todo va a estar bien, estar tranquilos'".

"Ya entonces me enteré de que estaban bombardeando zonas de la fronteras con Rusia y se oían ruidos de sirenas por todas partes. Antes de que pasara todo esto, estábamos viviendo allí mi marido y yo, y estábamos pensando en si volver o no a España, fue entonces cuando salí de cuentas y decidimos venirnos aquí", continúa.

El marido de Sotomayor es español y gracias a la ayuda de la embajada de España en Ucrania pudieron salir más fácilmente: " Especialmente cuando nos organizaron una recogida de dinero para poder empezar aquí la vida de nuevo, en la cual participó muchísima gente, no puedo explicar cómo de agradecida estoy con todas personas que aportaron su granito de arena".

Aun así, la volantista recuerda que sigue habiendo mucha gente en su país que necesita ayuda y el deporte puede ser una vía: "Como mejor creo que se puede ayudar a la gente de allí es, por ejemplo, tratando de ayudar a sacar a los niños menores del país, tratando de proporcionarles una vivienda temporal, o bien promoviendo actividades en instalaciones de algún Club o CTD, si es necesario, por lo menos hasta final de la etapa que están viviendo".